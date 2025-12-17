кадър: Karim Benzema, Х

Нападателят на „Ал-Итихад” Карим Бензема нае Лувъра за 12 000 евро, предаде БТА. Футболистът и 33-годишната актриса и модел от френско-алжирски произход Лина Кудри прекараха време заедно в празния музей.

Бензема играе за „Ал-Итихад” от 2023 година. През този сезон 37-годишният французин има 12 участия във всички състезания, отбелязвайки 11 гола. Договорът му със саудитския клуб е до края на юни 2026 година.

