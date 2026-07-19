Каримански: ББР да бъде трансформирана, България няма нужда от такава банка

кадър: Bulgaria ON AIR

Капиталовата програма в Бюджет 2026 по този начин трудно може да бъде изпълнена. Това каза в ефира на "Опорни хора" Любомир Каримански - финансист и член на УС на БНБ.

"Аз бих се радвал, ако може да бъде изпълнена, но на база анализ разходи-ползи, на база анализ на ефективността, на база това каква добавена стойност за обществото имаме", поясни гостът.

Каримански повдигна въпроса и за това как бюджетът за годината ще се отрази на финансовата рамка за 2027 г.

"Каква макрорамка имаме в актуализираната средносрочна прогноза - тя е макрорамката от пролетта на 2026 година. В нея е зададена инфлация, която е доста по-ниска от инфлацията, която дори БНБ предвижда в последната си прогноза. Ако ние предвиждаме инфлация около 5% към края на годината, и това е хармонизираният индекс на потребителските цени, то правителството, разчитайки на пролетната макрорамка, разчита на инфлация от 4,3%... Това би повлияло на приходната част - би я увеличило", подчерта финансистът пред Bulgaria ON AIR.

Той коментира и казуса с бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев и разследването срещу него за длъжностно присвояване на кредит от 150 млн. лв. от банката.

"ББР трябва час по-скоро да бъде трансформирана. България няма нужда от такава банка. За мен България има нужда от инвестиционна банка, която да работи с държавния сектор така, както има в много страни. Но не и да имаме такъв тип банка с неясно определен статут от гледна точка на това какво и как финансира", категоричен беше Каримански.

Редактор "Екип на Петел",

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