Каримански, БНБ: На 31 декември през деня е възможно все още да има банкомати, които дават левове

Кадър БТВ

В България вече са пристигнали необходимите банкноти и е създадена организация, така че на 1 януари 2026 г. всички банкомати ще бъдат заредени с евро.

Това каза членът на УС на БНБ Любомир Каримански пред БНТ.

"Създадена е организация на зареждането на банкоматите, така че от 00:00 ч. на 1 януари 2026 г. да пускат евро. Всичко ще бъде заредено така, както трябва да бъде за 1.1.2026. На 31 декември през деня е възможно все още да има банкомати, които дават левове", посочи Каримански.

Той коментира и бюджета за следващата година. Според него така подготвена финансовата рамка на държавата гарантира през 2027 г. да стигнем много по-сериозен дефицит, отколкото през 2026.

"Липсва политиката, която ще бъде осъществена от правителството като приоритети. Кои приоритети ще следват през 2026 година, през 2027 година, на базата на секторен анализ, но когато ти липсва фундаментът, няма как да изграждаш. Правим всичко възможно със заеми да покриваме всички разходи почти, за да не изглежда като дефицит - да капитализираме държавни и публични дружества, за да може през тях да покриваме определени дефицити, които няма как да влязат в самия бюджет", подчерта Любомир Каримански.

По думите му вдигането на цените за паркиране в София в този момент е грешка, защото ще създаде напрежение.

