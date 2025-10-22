Каримански, БНБ: Не е нормално, разходите растат като снежна топка

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Не е нормално при растяща икономика бюджетния дефицит да расте, това заяви в „Лице в лице” по bTV членът на управителния съвет на БНБ Любомир Каримански. Той подчерта, че дефицитът тази година към август е 210% спрямо този към същия месец на миналата година и предупреди, че тепърва предстоят много плащания.

Според Каримански проблемът е, че разходите в бюджета растат като снежна топка, като даде пример с формулата за повишаването на възнагражденията в сектор „Сигурност”, както и в образованието.

Приходите не вървят така, както е предвидено, ДДС се събира по-малко, по-малко са и средствата от ЕС, заяви Каримански. Той коментира, че бюджетът не трябва да се гледа отделно от държавната политика. По негово мнение в много отношения управляващите не показват какви са целите и приоритетите им, макар че имат приета управленска програма.

