Каримански: Бюджет 2027 е добре да бъде актуализиран с есенната макрорамка, а не с пролетната

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Не бих искал да слагам някакви дефиниции на бюджета за 2026 г. Той е такъв, какъвто сегашното редовно правителство е подготвило и смята за необходимо да внесе в парламента за одобрения. По-скоро, след като се разгледа достатъчно аналитично и задълбочено самият бюджет и още по-подробно да се види Консолидираната фискална програма (КФП), от друга страна и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, защото тя е изключително важна. Тогава вече може да коментираме отделните политики, които ако има такива зададени в КФП, по-специално към актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Това каза Любомир Каримански - финансист и член на УС на БНБ в предаването "Метроном" по радио Фокус.

На въпрос дали държавният бюджет ще бъде приет по същата логика спрямо приетите в ресорната парламентарна комисия бюджети на НЗОК И ДОО, тоест без промени, финансистът коментира: "През последната седмица не чувам от управляващите дали имат намерения да внасят някакви промени между първо и второ гласуване на държавния бюджет, което само по себе си ме кара да мисля, че най-вероятно те няма да предложат нещо ново. Вероятно, ако има някакви промени, те ще бъдат правно-технически. Ако те са искали да направят нещо, което е по-различно от сегашния бюджет, то е могло да бъде още в самото начало. Единствено, това, което може би, ако решат, че имат някакъв вид разумност и целесъобразност по предложенията, които са направени от страна на опозицията, тогава може и нещо да се променя, разбира се, винаги между първо и второ гласуване могат едни или други аргументи да натежат, особено ако се вслушат в професионалните такива".

Относно това как бюджета за тази година ще се отрази на финансовата рамка за догодина, Каримански споделя, че макрорамката за Бюджет 2027 трябва да се актуализирана с есенната макрорамка, а не да се изгражда върху пролетната такава.

"Имам едно такова притеснение относно това доколко макрорамката, която е зададена, отговаря на актуалните условия, тъй като в изготвянето на бюджета за 2026 година е полза на пролетната прогноза на Министерство на финансите и пролетната макрорамка, която Министерство на финансите е използвало за консолидираната фискална програма и там, ако забележите, някои от основните макроикономически показатели имат достатъчно промяна от пролетта досега, например инфлацията. Нашата прогноза на Централната банка е, че тя ще бъде хармонизирания индекс на средногодишна база, ще бъде около 5%. Дали сме предпоставки кога и при какви обстоятелства може да бъде по-висок от 5%. Също така лека корекция имаме и в растежа. Така, че виждате дори два показателя да имат промяна, а не са само тези два показателя. Макрорамката, която е актуалната или поне, която може да се вземе предвид след това за бюджет’ 27, е хубаво да бъде актуализирана с есенната макрорамка, за да може върху нея да се стъпи и да се изготви така прокламирания бюджет за 27 година отключваш реформите или трансформациите".

Редактор "Екип на Петел",

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