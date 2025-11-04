Каримански: Бюджетът е удобен за всички

Редактор: Недко Петров

Финансист е категоричен, че бюджетът е написан чисто политически, а не заради влизането ни в еврозоната. По този начин Любюмир Каримански намекна, че управляващата коалиция е направил такъв бюджет, който да й гарантира оцеляването.

Бюджютът е абстрактен, и като бивш депутат биха казал, че е много подходящ и политически удобен на всички. Като се започне с раздутите разходи, с това, че няма фискална консолидация, че тази дума отсъства изобщо, с това, че не се опитват да търсят други източници, допълни членът на УС на БНБ.

Сега ще ви дам един пример. В продължение на повече от пет години приходите от концесии в бюджета са около 0,1%. Това съм природните богатства, това са абсолютно всички онези концесии, които съществуват, включително, че и аз съм бил един от инициаторите за нов закон за концесии, продължи Каримански.

Нищо не става, никой не иска да промени концесиите. Защо не искаме да ги променим, как следим контрола в тези концесии, когато се произвежда дадено отдаден природно богатство, например злато или нещо друго? Дали има и други природни богатства, които се използват успоредно със злато, заяви още по БНТ Каримански.

