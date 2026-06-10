Каримански: ЕК стъпва на по-стара информация за дефицита ни, вината за това е на Теменужка Петкова

Стопкадър бТВ

От ЕК стъпват на по-стара информация за дефицита ни. Вина за това има предишният министър на финансите в редовния кабинет „Желязков“, който можеше да подпомогне с информация. Г-жа Петкова можеше още октомври месец да уведоми ЕК докъде са стигнали нещата, как напредваме с ПВУ и какви ще бъдат заложените параметри в бюджет 2026. Това заяви членът на УС на БНБ Любомир Каримански в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Сегашното правителство показва някакъв дефицит, преди каквито и да са заложени мерки. Чувам, че главно сме се фиксирали върху бюджета, но по-важно е да видим програмата за управление в следващите четири години – какви реформи ще се правят, дали ще са финансирани те и би било сигнал към инвеститорите, подчерта той.

Няма цялостен визионерски подход как трябва да се управлява администрацията в България. Трябва да оптимизираме данните, събирани в министерствата, защото сега това не се прави. Не бива да има дублиращи се процеси, смята Каримански.

По думите му контролните органи не си вършат работата. Нека да видим дали ще бъде сменена част от членовете на КЗК, на които бе приписван олигархичния модел. Ние не можем да приемаме документи в бордове за сведения. Трябва да има резултати, населението го очаква. Администрацията трябва да бъде прозрачна. Контролът може да бъде през различни платформи, коментира членът на УС на БНБ.

Дефицитът над 3% вероятно съществува, въпросът е не доколко се представя той, а това, че не се вземат мерки. Вероятно този дефицит е затова, че не се прилагат мерки, допусна Любомир Каримански, пише novini.bg.

Той коментира и казуса с незаконното строителство в „Баба Алино“. „Трябва да се изследва банката на какво основание е отпускала кредити. Банката не може да бъде разследващ орган и да установи дали нотариуса е заверявал документи в нарушение. Очаквам да се разплете възела кой на какво ниво е виновен“, заяви Каримански.

Редактор "Екип на Петел",

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