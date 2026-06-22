Кърк Хамет от Металика падна от сцената по време на концерт в Дъблин

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Китаристът на Металика Кърк Хамет падна от сцената по време на концерта на групата на стадион „Авива“ в Дъблин в петък, 19 юни. Инцидентът се е случил по време на изпълнението на „Seek & Destroy“, когато покривка на сцената се поддаде под краката му близо до ръба.

Видеозаписи, споделени онлайн, показаха фенове, помагащи на Хамет да се изправи, след което той бързо се възстанови и продължи концерта. По-късно китаристът се пошегува с инцидента в Instagram Stories, надписвайки клип „Slip & Destroy“. Падането се случи само дни след като Хамет предизвика критики от феновете на Тейлър Суифт, носейки тениска с надпис „Taylor Swift Is A CIA Psyop“ на концерта на Металика на 13 юни на стадион „Пушкаш Арена“ в Будапеща. Снимки на тениската се разпространиха широко в социалните мрежи, но Хамет не е коментирал публично реакцията, пише БГНЕС.

Металика в момента са на британско-европейския етап от световното си турне „M72“, което следва формата „No Repeat Weekend“ с различни програми на двудневните спирки. Концертът в Дъблин беше първата от две вечери на стадион „Авива“, с Pantera и Avatar като поддържащи групи. Предстоят концерти и в Глазгоу, Кардиф и Лондон. Групата обяви също две дати в щата Кънектикът за ноември, а резиденцията им в Las Vegas Sphere е планирана от октомври 2026 до март 2027 г. На 26 юни предстои издаването на „Reload (Remastered)“ - разширено преиздание на албума от 1997 г. с досега непубликувани демота и живи изпълнения.

Редактор "Екип на Петел",

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