Кърлежи се появиха във Варна посред зима

Булфото

Опасните насекоми се активират дори при минусовите температури, сочат данни от РЗИ

Кърлежи са налазили Варна и областта дори през януари, когато температурите се намират под нулата. Според данни на РЗИ за периода 9-15 януари 2026 г., в морската столица са били докладвани 3 случая на срещи с кърлежи, като същият брой е отчетен и в други населени места в областта, пише Телеграф

Това явление е резултат от глобалното затопляне, което променя климатичните условия и прави сезоните на активност на кърлежите все по-дълги и нехарактерни за зимата. Здравни експерти коментират, че кърлежите не спират напълно активността си при ниски температури, а някои видове могат да преживеят зимата, като временно спират метаболизма си. Това им дава възможност да бъдат активни дори при минусови температури, стига те да се задържат малко над нулата.

Специалисти предупреждават, че с нарастващите температури през зимните месеци, кърлежите ще продължат да представляват опасност за хората, особено за тези, които прекарват време на открито.

Въпреки зимата, здравните власти призовават гражданите да бъдат внимателни и да вземат предпазни мерки при всякакви контакти с природата, както и да проверяват за кърлежи след разходки сред тревни площи или горски райони.

