Карлос Алкарас: Искам да съм обикновено момче на 22

снимка: si.robi, Уикипедия

Под прожекторите на световния тенис, Карлос Алкарас опитва покаже човешката страна на славата. В откровено интервю за Vanity Fair испанският шампион призна, че зад успехите, титлите и блясъка стои и усещането за огромна тежест.

Облечен в бяло и покрит с клей за специалната фотосесия, Алкарас изглежда като символ на новото поколение тенис. Но съдбата добави ирония — по време на сезона на клей той е принуден да се оттегли заради контузия в дясната китка и пропусна ключови турнири като Мастърсите в Мадрид и Рим, и най-важният турнир - "Ролан Гарос".

„Знам, че живея живота, за който винаги съм мечтал“, казва Карлитос. „Но понякога ми се иска да имам повече време за себе си, да правя нещата, които би правил един обикновен 22-годишен.“

Живот на момче, започнал на най-големите сцени още в тийнейджърските години. И въпреки че бъдещето му изглежда безкрайно, самата мисъл за него понякога тежи: „Опитвам се да не мисля, че ми остават още 12 или 15 години кариера, защото се чувствам претоварен. Леко ме е страх.“

Алкарас говори и за съперничеството си с Яник Синер — дуел, който вече оформя новата ера в тениса, предава още Бтв спорт.

„Показваме, че можем да дадем всичко от себе си на корта, а след това просто да бъдем двама души, които се уважават извън него“, споделя той. „Няма нужда да се мразим, само защото преследваме една и съща цел.“

Феновете вече ги наричат „Синкарас“ — символ на едно съперничество, което тепърва ще пише история.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!