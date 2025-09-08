Карлос Алкарас победи в епичен сблъсък Яник Синер и вдигна трофея на US Open

Кадър Нова ТВ

Карлос Алкарас надигра Яник Синер и грабна трофея на US Open при мъжете, информира България он ер.

Испанецът се наложи с 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.

Двубоят продължи близо 3 часа.

Алкарас впечатли със сервис с 212 км/ч пред очите на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Мачът се игра пред 23 000 зрители, сред които известни спортисти, актьори.

