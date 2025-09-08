Карлос Алкарас победи в епичен сблъсък Яник Синер и вдигна трофея на US Open
Карлос Алкарас надигра Яник Синер и грабна трофея на US Open при мъжете, информира България он ер.
Испанецът се наложи с 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.
Двубоят продължи близо 3 часа.
Алкарас впечатли със сервис с 212 км/ч пред очите на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Мачът се игра пред 23 000 зрители, сред които известни спортисти, актьори.
