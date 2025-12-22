Карлос Алкарас ще играе мач на футболен стадион пред 41 хиляди

снимка: si.robi, Уикипедия

Световният №1 при тенисистите Карлос Алкарас ще играе демонстративен мач на футболен стадион.



Противник на испанеца ще бъде бразилския суперталант Жоао Фонсека, а сблъсъкът трябва да се проведе на 12 декември 2026 година на стадион "Алианс Парк“ в Сао Пауло.



Съоръжението е с капацитет на 41 000 зрители, предава Фокус.



Фонсека в момента е на 24-ото място в света, като през 2025 година е спечелил два турнира.

