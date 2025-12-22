реклама

Карлос Алкарас ще играе мач на футболен стадион пред 41 хиляди

22.12.2025 / 22:50 0

снимка: si.robi, Уикипедия

Световният №1 при тенисистите Карлос Алкарас ще играе демонстративен мач на футболен стадион.

Противник на испанеца ще бъде бразилския суперталант Жоао Фонсека, а сблъсъкът трябва да се проведе на 12 декември 2026 година на стадион "Алианс Парк“ в Сао Пауло.

Съоръжението е с капацитет на 41 000 зрители, предава Фокус.

Фонсека в момента е на 24-ото място в света, като през 2025 година е спечелил два турнира.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама