Карлос Насар: Идваше към мен, беше близо, но загина

Редактор: Недко Петров

Стопадър Нова Тв

Карлос Насар се върна към най-тежката си лична драма и разкри как се справя с нея. Именитият ни щангист визира трагедията с неговия откривател и първи треньор Илиян Илиев, който загива катастрофа, когато пътува към Насар.

Приех, че този човек не е мъртъв. Споменаването на неговото име ми дава смесени чувства, но тези мои успехи са плод на неговия труд. Надявам се да ни гледа отгоре и да се гордее с нас, каза Насар.

Шампионът призна, че покойният Илиев има основна заслуга за възпитанието му и изградения характер.

Аз на 9 години, като влязох в залата за вдигане на тежести, не бях толкова категоричен, че ще остана в нея, тъй като тренирах и други спортове. Благодарение на треньора ми, самият спорт ми стана приятен, а и той се привърза към мен. Бях бурно дете, но моят треньор бе един от хората, които ме държаха в правия път, продължи Карлос.

Имах уважение към него. Доста се вслушвах в съветите му и никога не съм бъркал, когато съм се вслушвал. Неговата съпруга бе учителка по английски, и винаги са ми помагали да бъда добър ученик, тъй като без учение не можем да се справяме занапред. Защото освен, че създаваш атлет, създаваш един човек, създаваш характер, който да се справя с трудностите. Това е нещо велико, и аз цял живот ще бъда благодарен на семейството му, добави Насар.

Когато чух за катастрофата, бях на лагер. Той тръгна към мен, беше близо до мен, но не успя да дойде при мен. Тъжна история. Тогава се подготвях за Световното в Колумбия, и там изпуснах и трите си опита в изхвърлянето. Много ми беше трудно. Сърцето ми биеше в голям пулс, не се чувствах добре, не бях и в добри отношения с федерацията. Той ме съветваше, и после трябваше да се справям сам. Но изживях болката си, за да може да продължим работата му в клуба. Някой трябваше да се заеме с тази работа, и го направихме със сина му Павел Христов. Проблемите и цялата болка сплотяват, и ние трябваше до продължим неговата работа, за да покажем, че той ни научи на нещо, заяви още в „На кафе“ Карлос Насар.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!