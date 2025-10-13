Карлос Насар: Не бях подготвен, но ще вдигна и 230 кг, ако трябва

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Не бях подготвен да такива резултати, това призна по bTV световният шампион и рекордьор във вдигането на тежести Карлос Насар. Той обясни, че подготовката му е била нарушена заради болки в рамото и в началото ѝ изобщо не можел да вдигне щангата над главата си.

Насар подчерта, че преди състезанието е бил далеч от резултатите, които е постигнал, а когато е започнало, е бил ядосан от конкурентите си.

На практика бях срещу три ирански тима, обясни той и добави, че е бил саботиран от съперниците си, които окупирали неговия подиум за тренировки, след което той се е намокрил и е станал хлъзгав.

Аз искам да спечеля, ако трябва и 230 кг ще вдигна, подчерта Карлос Насар.

Шампионът не спести критиките си към федерацията по щанги, като заяви, че се говорят лъжи. 500 хиляди са похарчени за моята подготовка, от федерацията съм получил нула, даже и заплата не получавам, заяви Насар. Той подчерта, че тази година тя няма никакво отношение към успеха му. Без истина се живее, но без чест - не, обобщи шампионът.

