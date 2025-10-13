Карлос Насар: Получил съм 0 лева от федерацията

Кадър БНТ

Титлата от световното в Норвегия пък Карлос описа като "една от най-ценните"

Вече трикратният световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар даде първото си телевизионно интервю след завръщането си у дома. Суперталантът от Червен бряг взе титлата в категория до 94 килограма в норвежкия град Фьорде, като постави нов световен рекорд в двубоя, показвайки за пореден път непримиростта и страхотния си състезателен дух, предаде Дир.бг.

Олимпийският шампион от Париж 2024 сподели, че подготовката му е проведена изцяло с пари от неговите спонсори, а родната федерация по щанги няма абсолютно никаква роля. И допълни, че просто борави с факти, а не иска да има неразбирателства.

"Няма никаква роля федерацията към мен. Не го правя с цел да се заяждам, не искам никакви неразбирателства, но тази година са изхарчени към 500 000 лв. за моята подготовка. Нула лева съм получил от федерацията, всичко е от моите спонсори", каза спортистът при гостуването си в студиото на bTV.

"Надявам се в най-скоро време да се свържат и с моя мениджър да подпишем договор, не получавам дори заплата. Не искам да се твърдят лъжи, да се заблуждават хората", допълни той. Титлата от световното в Норвегия пък Карлос описа като "една от най-ценните". Защото е имал голямо обещание към хората, които го обичат и подкрепят и иранските участници са го разклатили, но въпреки това е стигнал до целта. "Почувствах такава сила, че ако ми трябваха, щях да изтласкам и 230 килограма", продължи Насар, като подчерта, че игричките от страна на иранските му съперници не са го разклатили.

"Много ме ядосаха. Три щаба играеха срещу мен, бяха ми превзели подиума, беше мокър, но аз нито за секунда не показах, че се притеснявам. Забързваха ме, забавяха ме, направиха всичко, за да ме свалят от първото място", каза още шампионът. 21-годишният щангист вече има световни титли в три категории - до 81 килограма, до 89 килограма и до 94 килограма.

Европейските му титли са три на брой (две в категория до 89 килограма и една до 96), а черешката на тортата бе олимпийското злато в Париж миналото лято.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!