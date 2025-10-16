Карлос Насар: Скроиха ми мръсен номер

Кадър Фб

Карлос Насар разкри за мръсни номера срещу него по време на изминалото Световно първенство по вдигане на тежести във Фьоде, където стана световен шампион за трети път. Българският щангист обяви, че неговите конкуренти всячески са опитвали да го саботират - от поливане на подиума за загрявка до стратегии по време на състезанието да му накъсват ритъма, като го забавят или забързват преди опитите му. Именно това е разгневило Насар и го е накарало да вдига за световен рекорд в последния си опит.

"Имаше наши "приятели" иранци, там които правеха някакви неща, опитваха се да саботират. Един наш познат – Киануш Ростами- той пък се състезава за Косово, има косовски паспорт, обаче си е иранец, дълги години се е състезавал за Иран. И това са трима щангисти с три щаба, играят срещу нас. Първо, че аз влязох последен в залата за загрявка, подиумът ми беше полят с вода, беше ми мокър подиумът", започна Насар в интервю пред "Фокус".

Попитан дали това е било нарочно направено, Насар потвърди. "Нарочно беше направено. Иранците бяха на този подиум. Второ, че може всички да видят как 205 кг е първият сполучлив опит на Ростами и след това записа два пъти 217 кг ли, не запомних, тежести под мен. И минаваше да дърпа тяга, несполучливи опити да прави, само и само да ме бави. Аз се обърнах към треньора му там и му казах: Тежи бе комши, не го пускай сега. Обаче те си минават, те си имат план за другото момче, да бутнат малко другото момче."

"Обаче толкова много ме разгневиха на изхвърляне, защото те ми правеха такива номера и на изхвърляне – забавят ме, забързват ме, трябва да излизам на подиума изведнъж, както не съм готов, като пропускат опити и т.н. И много се бях разгневил и може би на изтласкване, ако ми бяха потрябвали 230 кг, и 230 кг щях да изтласквам, без въобще да съм минавал на такива тежести на тренировка. А специално за третия ми опит в изтласкване, когато направих световен рекорд 222 кг, този световен рекорд беше само за да им изкъсвам главата вече окончателно, да знаят, че с нас шега не бива. Каквото и да правят, няма как да се случат нещата. Този опит беше за чест", каза още Насар.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!