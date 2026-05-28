Карлос Насар: Все повече държави имат интерес към мен

Олимпийският шампион Карлос Насар получи приза си за спортист на България на месец април. Щангистът изпревари конкурентите си в анкетата на Пресклуб "България" с отличното си постижение на континенталното първенство в Грузия. Там Карлос Насар стана за четвърти път европейски шампион по вдигане на тежести, триумфирайки в категория до 94 килограма в Батуми. Българинът не остави шансове на конкуренцията и спечели златото с двубой от 386 килограма.

На второ място в допитването до медиите остана съотборникът на Насар в националния отбор по вдигане на тежести Ангел Русев. Трети се нареди борецът Кирил Милов, а извън призовата тройка остана състезателката по фехтовка Вероника Василева, пише Спортал.бг.

Основната тема, която бе засегната при връчването на наградата на Насар, бе тази за неуредиците около родната федерация по вдигане на тежести. Припомняме, че Асен Златев бе избран за председател, но обжалване от страна на Пламен Братойчев блокира нормалното функциониране на федерацията, а досегашният председател Стефан Ботев не желае да се оттегли. Всичко това води до редица проблеми, в това число финансирането на участието на родните щангисти на различни международни първенства. Точно поради тази причина самият Насар и неговият мениджър Николай Жейнов, който бе заедно с Карлос при връчването на нагарадата в Пресклуб "България", призоваха държавните институции за инициативност и намеса по казуса.

"За съжаление топката не е в нашето поле и ние сме с вързани ръце. Надявам се и по-големите институции да се включат със съдействие. Освен мен, лишаваме и други спортисти от участие в състезания, може да се стигне и до лишаване от участие на Олимпиада. Целият този труд отива на вятъра, надявам се тези проблеми да се решат", сподели Насар.

"Световното първенство чука на вратата. Няма финансиране, от понеделник Карлос заминава на лагер, няма яснота по какъв начин ще се финансира. В момента ситуацията във вдигането на тежести е един възел от 5-6 месеца. Държавните институции трябва да вземат отношение по въпроса. Нищо не се случва", коментира и Жейнов.

"Отскоро станаха повече държавите, които имат интерес към мен. Целият труд, който полагам, е за България. Не знам какво Бог е предвидил за мен, но правя абсолютно всичко, което мога, за да остана в България, това е моето желание. Това нещо е по-голямо от всичко друго", добави Насар, изразявайки желание ситуацията в родната федерация да се подобри, за да не му се налага да е изправен пред угрозата да приеме офератта на друга държава. Карлос допълни, че очаква скоро да има среща с новия министър на младежта и спорта Енчо Керязов.

"Всеки ще иска да има Карлос Насар или Лео Меси в отбора си", пък добави Жейнов.

