Карлос Насар губи половин милион лева, ако до 5 декември не подпише

Голямата спортна звезда на България Карлос Насар има срок до 5 декември да реши дали да подпише договор с федерацията по вдигане на тежести, ако иска да получи полагащите му се от държавата около половин милион лева. В противен случай парите, предвидени за Насар, ще трябва да бъдат върнати обратно на Министерството на младежта и спорта, съобщават колегите от "24 часа".

