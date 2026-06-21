Карлос Насар откри паметник на олимпийския шампион Милен Добрев

Снимка: Булфото

В парка на центъра в родната на олимпийския шампион щангист Милен Добрев - Житница бе открит паметник на великия спортист.

Специално за събитието пристигна и Карлос Насар - олимпийски, трикратен световен и четирикратен европейски шампион, информира Булфото.

Идеята за поставяне на паметник на Милен Добрев в Житница възниква почти веднага след смъртта му през 2015 г., но чак сега е реализирана.

Това се случва с финансовата подкрепа на Министерство на отбраната, Община Калояново, местния бизнес и съпричастни житненци.

Редактор "Екип на Петел",

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