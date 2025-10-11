Карлос Насар пристигна на родна земя
Щангистът ни завоюва отличието със световен рекорд в изтласкването.
Българската звезда във вдигането на тежести Карлос Насар се завърна в родината с третата си световна титла, предаде Нова тв.
Щангистът ни спечели историческо злато на Световното първенство във Фьорде, Норвегия.
Той завоюва отличието със световен рекорд в изтласкването.
