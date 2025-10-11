Карлос Насар се завръща в България всеки момент

Кадър Рин

Световният шампион Карлос Насар се завръща в България.

Легендарният Карлос Насар се връща в България с третата си световна титла и нов световен рекорд, който го издига в пантеона на най-великите атлети на нашето време.

След години на безкрайни тренировки, физическа болка и жертви, в Норвегия Насар доказа, че истинската сила не е само мускули – тя е дух, постоянство и сърце, което не се предава. Полетът от Осло на Насар вече кацна във Франкфурт и по разписание в 20:40 ч. българско време да излети за София, където суперталантът се очаква около 22:50 ч, предаде Бтв.

