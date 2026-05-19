Карлос Насар ще се срещне с фенове в София

Четирикратният европейски и трикратен световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар се срещна с фенове в столицата тази събота, 16-ти май. В шоурума на Силвър Стар, генерален дистрибутор на Mercedes-Benz, се събраха малки и големи почитатели на атлета, за да го поздравят лично след големите успехи на първенството в Батуми, Грузия в края на април, пише btvnovinite.bg.

В продължение на два часа Карлос Насар се снима с неуморните му фенове и раздаде стотици автографи. Гостите на събитието имаха възможност лично да се докоснат до колекцията златни медали на щангиста от олимпиадата, световното и европейското първенство. Те му благодариха за радостта от получените най-високи отличия в спорта, с които прославя страната ни. Припомняме, че на Европейското първенство по вдигане на тежести през април той спечели три златни медала в категорията до 94 кг. – в изхвърлянето (176 кг.), изтласкването (210 кг.) и събра двубой от 386 кг.

Силвър Стар подкрепя Карлос Насар в подготовката му в спортните лагери. През януари тази година атлетът стана официално лице на Mercedes-Benz у нас, като негов верен помощник във всекидневните пътувания е AMG GLE 53. По време на срещата с почитатели лично изпълнителният директор на Силвър Стар – Негован Йосифович, поздрави щангистът за заслужените успехи, пожела му да продължава да бъде номер едно и да вдъхновява малки и големи да следват стъпките му в спорта на българската и международната сцена.

