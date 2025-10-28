Карлос Насар замина при арабските шейхове

Кадър Фб

Суперзвездата във вдигането на тежести – Карлос Насар, замина в понеделник следобед за Бахрейн. Талантът е в компанията на агента си Николай Жейнов. Българинът ще бъде специален гост на Азиатските юношески игри.

„Карлос беше поканен от президента на Световната федерация по щанги Мохамед Джалод още преди месец“, заяви Жейнов.

Идеята е Насар да награди част от призьорите в турнира по вдигане на тежести. Визитата на българина в Близкия Изток ще продължи няколко дни. За нея много се вълнува и ръководителят на федерацията в Бахрейн Ешак Ебрахим Ешак, който също е отправил покана за участието на Насар.

Не е тайна, че оттам от години искат Насар да се състезава за тях, но той остава верен на България, въпреки мултимилионното предложение.

