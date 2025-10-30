Карлово каза "да" на завода за барут в Кърнаре

Снимка: Булфото

Със 17 гласа "за", 10 "против" и 5 "въздържали се" Общинският съвет на Карлово реши да започне процедурата за промяна на статута на имота, върху който се предвижда да бъде изграден завод за барут в землището на село Кърнаре. Кметът Емил Кабаиванов обясни, че процедурата изисква промяна на статута на земята край Кърнаре.

"Това е законово установена процедура. Всеки собственик на имот, който желае да смени предназначението, трябва да получи съгласие на Общинския съвет. Такъв е законът. В случая става въпрос за земя държавна собственост 518 декара. Собственикът е изявил желание тя да бъде отредена за производствени цели", каза той.

По време на дебатите се стигна до напрежение в залата и се наложи общинска охрана и полиция да се намеси, за да може гражданите, влезли в залата, да седнат на местата си, предава БНР.

Сред тях бяха и депутатите от "Величие" Красимира Катинчарова и Мария Илиева, които бяха поискали да се изкажат на сесията, но съветниците гласуваха против това.

Тази сутрин десетки се събраха пред общината в Карлово на протест, организиран от партия Възраждане срещу инвестиционното намерение на ВМЗ – Сопот да изгради завод за барут заедно с немския концерн "Райнметал". Протестът бе под надслов „Не на завод за барут в Община Карлово“.

Според депутата от "Възраждане" Кръстьо Врачев, за този парцел няма изготвен ОВОС, не е направено обществено обсъждане и най-важното, ще се замърси Розовата долина. Затова протестират хората, коментира той.

"Начинът, по който е внесена докладната записка буди огромни опасения. Първо като тръгнем от това, че не става ясно дали ВМЗ е собственик на Земята и ако тя наистина не е собственик, понеже доколкото знам статутът на земята не е уреден, ВМЗ дори няма право да иска изработването на ПУП", добави Врачев.

Жителите на Карлово заявиха, че не искат въздуха, почвата и водата в Карловско да се замърсява. Никой не ни е питал за този завод, коментираха те преди сесията.

"Против сме замърсяването на въздуха. Това, което нашите управляващи правят, е направо безочие, наглост.

Ами възмущаваме това, че без никой да попитат, някои хора си решават да си оправят частния бизнес. Това е частен бизнес между Бойко и "Райнметал". Как няма да ни възмущава? Защо не произвеждаме дронове? Защо най-мръсното все тука в нашата държава?", казаха част от протестиращите.

