Карта на НИМХ за следващите 48 часа: България посиня

Колко дъжд ще навали?

Ето какво съобщава НИМХ

На картата са представени 24-часови количества валеж (mm, л/кв.м) от 8:30 ч. на 2.10.2025 г. до 8:30 ч. на 3.10.2025 г., посочена на картата. Лява скала: количество валеж в mm; дясна скала: надморска височина в m за местата без валеж.

Колко ще е снегът?

Височина на снежната покривка (cm) към 8:30 ч. на 3.10.2025 г. Лява скала: височина на снежна покривка в cm; дясна скала: надморска височина в m за местата без снежна покривка.

Информацията от оперативен числен атмосферен модел (ALADIN-BG) за прогноза на времето се актуализира всеки ден и е на разположение на

