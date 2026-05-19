Картата на МВР за катастрофите отново е активна

Напълно възстановени са функционалностите на Интерактивната карта за пътнотранспортните произшествия, съобщиха от МВР.



Надграждането на софтуерните системи на Пътна полиция беше извършено във връзка с промените в Закона за движението по пътищата, влезли в сила на 7 май 2026 година. Процесът вече е приключил, а към този момент е напълно възстановен обменът на информация между АИС ГИС и АИС „Пътна полиция“. В пълен обем са възстановени и функционалностите на Интерактивната карта за пътнотранспортните произшествия, посочват от вутрешното министерство, пише Moreto.net.



Данните в картата бяха „замръзнали“ на дата 05.05.2026 г. в 17:32 ч. Миналата седмица от МВР обясниха, че информацията ще бъде възстановена след приключване на надграждането на софтуерите на Пътна полиция.



Интерактивната карта за пътнотранспортните произшествия, която отчита катастрофите у нас, е достъпна на сайта на МВР.

