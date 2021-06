Картина на британската поп икона Дейвид Боуи на търг с начална цена от 14 хиляди долара

снимка: Westchester County north of NYC, Уикипедия

Два дни след издаването на 25-ия си студиен албум "Blackstar", на 69-ия си рожден ден, Боуи умира от рак.

Картина на британската поп икона Дейвид Боуи, открита наскоро в канадски магазин, в който се препродават дарени стоки, отбеляза рекордно търсене от желаещи да я купят.

Компютърният и акрилен колаж върху платно е част от т.нар. серия от портрети D Head на самия рокаджия, неговите приятели и други, които той рисува между 1995 и 1997 година. Той е подписан на гърба с неговите инициали, пише Стандарт.

Офертите за отваряне са от над 15 000 канадски долара (14 000 щатски). Онлайн търгът приключва на 24 юни.

"Бяхме много развълнувани да открием, че произведението на изкуството е оригинално и автентично", заяви търговецът Роб Коули пред AФП.

"Ние сме фенове на творчеството на Дейвид Боуи и е много вълнуващо да извадите на пазара негово произведение".

Картината с размери 24 на 20 см на бледа фигура, облечена в дрехи от тийнейджър, с червена коса на пурпурен фон, първоначално е била продадена чрез уебсайт около 2001 г. По някакъв начин се озова две десетилетия по-късно в дарителски магазин в Саут Ривър, Онтарио - на 300 километра северно от Торонто. Там анонимен купувач плаща за нея 5 канадски долара.

Боуи посещава художествено училище и беше запален колекционер. Неговото наследство донесе десетки милиони долари след смъртта му през януари 2016 г. за около 350 творби от колекцията му.

Но неговите собствени произведения на изкуството рядко се продават. Започвайки със "Space Oddity" през 1969 г., Боуи отбелязва удар след удар в продължение на повече от четири десетилетия, вариращи от "The Jean Genie" и "Heroes" през 70-те до "Let's Dance" и "Modern Love" през 80-те до по-нови хитове като „Where are We Now” от 2013 г. Много от тях се превърнаха в определящи ерата хитове по целия свят, като едновременно с това определяха какво означава да бъдеш музикална легенда.

