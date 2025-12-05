Картите на Банка ДСК няма да работят за няколко часа на 31 декември

Кадър банка ДСК

Приблизително няколко часа около полунощ на 31 декември АТМ-ите и картите няма да работят, за да бъдат настроени картовите системи за новата валута, пише 24 часа. В същия период няма да може да се плаща и през дигитални портфейли и на ПОС терминали. За картовите услуги се очаква процесът да започне около 21,00 ч. на 31 декември и да продължи до 0,30-1,00 ч. на 1 януари. След това от АТМ ще може да се тегли единствено евро. До 31 януари банкоматите ни ще приемат само левове, което е удобен начин клиентите да внесат останали им левове. От 1 февруари 2026 г. те ще приемат само евро. Препоръчваме хората да планират добре, ако им предстоят плащания в новогодишната нощ, като имат известна сума левове в брой, например за транспорт или сметка в ресторант.

