Картофите и морковите поскъпнаха най-много

Стопкадър бТВ

Мерките на управляващите за контрол върху цените отново влизат в парламента. На второ четене бюджетната комисия гласува промените в законите за потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Целта е овладяване на темпа нагоре.

В същото време и тази седмица се регистрира поскъпване при определени продукти. Последните данни на Комисията по стоковите борси и тържищата за търговията на едро показват, че през изминалите 7 дни стоки като картофите и морковите отбелязват ръст от над 10%.

Увеличение се отчита още и при пилешкото месо и киселото мляко. При цените на едро на основни хранителни стоки за периода 26-29.05.2026 г. картофите поскъпват с 11,89%, морковите – с 10,97%, киселото мляко – с 4,23%, а пилешкият бут – с 2,27%, според данните на ДКСБТ.

На другия полюс – поевтиняване има при сезонните зеленчуци и плодове, като доматите и ягодите, чиято цена пада с между 15 и 20 на сто, както и при зелето и червените чушки.

При цените на едро на основни хранителни стоки за периода 26-29.05.2026 г. доматите поевтиняват с 19,08%, ягодите – с 16,87%, зелето – с 12,28%, а червените чушки – с 14,13%, показват още данните на ДКСБТ.

Михаил Филипов е студент във Великотърновския университет. Казва, че с месечния си бюджет сега може да купи двойно по-малко хранителни стоки в сравнение с миналата година.

Оценките за новите правила на държавата за овладяване на цените са различни.

„То всичко е скъпо, то няма евтино! Не вярвам да се преодолее!“, казва за бТВ Иванка Иванова.

Депутатите обещават да има справедлива цена, която няма да е повод за санкции на търговците, но ще ориентира потребителите. Опозицията обаче се усъмни колко работеща ще бъде формулировката „справедлива цена“.

„Взимаме хляб – нарязан, ненарязан, отиваме на десетки артикули, масло, разфасовка, опаковка, и те са несъпоставими между различните обекти. Как това ще работи и дали законовата уредба няма да заработи“, коментира Асен Василев от ПП.

„Справедлива цена ще покрива 20-те продукта на КНСБ, малката кошница. Ще има един хляб, ако категорията е хляб“, посочва Константин Проданов от ПБ.

„В мотивите посочвате, че искате да преодолеете последиците от въвеждането на еврото, но такива последици няма. Вие се борите с повишаване от криза с горивата и ръста на цените на стоките“, коментира Теменужка Петкова от ГЕРБ.

„Цените се регулират през пазара, а не през закони и регулации“, казва Владислав Панев от ДБ.

Атидже Вали от ДПС посочва, че ще подкрепят промените.

Как точно ще се определя справедливата цена ще стане ясно с разработването на методика от икономическото министерство.

Редактор "Екип на Петел",

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