Картофите поскъпнаха през последните дни

Снимка БАБХ

Спад в цените на повечето плодове и зеленчуци отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) в седмичния си анализ.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 0,81% до 2,323 пункта спрямо 2,342 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е определено през 2005 г., пише novini.bg.

При зеленчуците тази седмица минимално поскъпват единствено картофите – с 0,33% до 0,61 евро за килограм. Поевтиняват зелените чушки – с 13,07% до 1,21 евро за килограм, а червените – с 8,95% до 1,79 евро за килограм. Значителен спад се отчита и при доматите – с 9,96% до 1,32 евро за килограм, морковите – с 9,2% до 0,79 евро за килограм, и зелената салата – с 8,82% до 0,62 евро за брой. По-ниски са още цените на зрелия лук – със 7,72% до 0,55 евро за килограм, краставиците – с 4,93% до 1,08 евро за килограм, и тиквичките – с 3,43% до 0,62 евро за килограм. Зелето запазва цената си от миналата седмица и се търгува по 0,59 евро за килограм.

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При плодовете единствено ябълките поскъпват – с 1,96% до 1,35 евро за килограм. Най-голям спад е отчетен при кайсиите, които поевтиняват с 21,45% до 1,15 евро за килограм. По-ниски са и цените на прасковите – с 10,03% до 1,31 евро за килограм, както и на лимоните – с 3,34% до 2,26 евро за килограм.

Цената на кравето сирене намалява с 0,33% до 6,13 евро за килограм, а на кашкавала тип „Витоша“ – с 0,54% до 9,14 евро за килограм. Киселото мляко с масленост 3% и над 3% поскъпва с 1,09% до 0,74 евро за кофичка от 400 грама, докато прясното мляко поевтинява с 4,76% до 1,12 евро за литър. Кравето масло (125 грама) също поевтинява – с 1,42% до 1,42 евро за пакетче.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 4,65% до 3,57 евро за килограм, докато яйцата размер М поскъпват с 1,01% до 0,20 евро за брой на едро.

При основните хранителни продукти оризът поскъпва с 0,97% до 1,67 евро за килограм, а зрелият фасул – с 5,95% до 2,10 евро за килограм. Лещата поевтинява с 1,21% до 1,96 евро за килограм. Спад има и при брашното тип 500 – с 8,7% до 0,63 евро за килограм, както и при олиото – с 1,93% до 1,73 евро за литър. Захарта поскъпва с 0,92% до 0,88 евро за килограм.

Редактор "Екип на Петел",

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