Кървав инцидент в САЩ, президентът Тръмп с изявление

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Две деца - на 8 и 10 години загинаха, а други 17 души бяха ранени при стрелба в католическото училище „Благовещение“ в Минеаполис, предаде ВВС съобщи Нова телевизия. Стрелецът също е загинал, обявиха властите. 14 от пострадалите са деца, две от които са в критично състояние.

В момента няма активна заплаха за общността, се казва в изявление на градските власти, публикувано в социалната мрежа X.

Стрелецът е загинал вследствие на наранявания, които сам си е нанесъл по време на нападението, предаде ВВС. Според предварителната информация на правоохранителни органи, стрелецът е използвал полуавтоматично оръжие. Според полицията, нападателят е на около 20 години и е действал сам. Не е имал криминално досие. За момента мотивът му не е известен.

Стрелбата е станала по време на обща литургия за учениците на учебното заведение, където се обучават деца от предучилищна възраст до осми клас.

Президентът Доналд Тръмп написа в Truth Social, че е напълно информиран за трагичната стрелба.

Белият дом ще продължи да следи тази ужасна ситуация. Моля, присъединете се към мен в молитва за всички засегнати, написа той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!