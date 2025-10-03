Касае пенсиите на всички с изгубени трудови книжки
Ако трудовата книжка е изгубена, унищожена или повредена, има установен ред за издаване на дубликат:
Какво се прави:
Подаване на заявление
Работникът/служителят подава писмено заявление до последния си работодател, в което уведомява, че трудовата книжка е изгубена или унищожена.
Издаване на дубликат
Последният работодател е длъжен да издаде дубликат на трудовата книжка.
В него се вписват всички данни за трудовия стаж и осигурителния доход, които работодателят има в своята документация.
Събиране на информация за предишен трудов стаж
Ако предишният трудов стаж не е напълно отразен при последния работодател, служителят трябва да представи документи (например: копия от заповеди за назначение/освобождаване, удостоверения за трудов стаж, данни от НОИ и др.).
Тези документи служат като доказателство, за да бъдат вписани правилно всички периоди на работа в дубликата.
