Касае пенсиите на всички с изгубени трудови книжки

Пиксабей

Интересен казус в социалната мрежа относно пенсионирането на хора без трудови книжки.

"Здравейте!

Трябва да се пенсионирам.

Не мога да си намеря трудовата книжка.

Дайте ми съвет,моля!", пише гражданин.

Ето и съветите:

Там където сте работили до 1997 година ще си извадите УП3,другите год ги има в НОИ

УП - та трябва да си извадите от дружествата, в които сте работили, особено преди 2000 година.

Ако трудовата книжка е изгубена, унищожена или повредена, има установен ред за издаване на дубликат: Какво се прави: Подаване на заявление Работникът/служителят подава писмено заявление до последния си работодател, в което уведомява, че трудовата книжка е изгубена или унищожена. Издаване на дубликат Последният работодател е длъжен да издаде дубликат на трудовата книжка. В него се вписват всички данни за трудовия стаж и осигурителния доход, които работодателят има в своята документация. Събиране на информация за предишен трудов стаж Ако предишният трудов стаж не е напълно отразен при последния работодател, служителят трябва да представи документи (например: копия от заповеди за назначение/освобождаване, удостоверения за трудов стаж, данни от НОИ и др.). Тези документи служат като доказателство, за да бъдат вписани правилно всички периоди на работа в дубликата.

