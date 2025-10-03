реклама

Касае пенсиите на всички с изгубени трудови книжки

03.10.2025 / 12:41 0

Пиксабей
 
Интересен казус в социалната мрежа относно пенсионирането на хора без трудови книжки.
 
"Здравейте!
Трябва да се пенсионирам.
Не мога да си намеря трудовата книжка.
Дайте ми съвет,моля!", пише гражданин.
 
Ето и съветите:
 
Там където сте работили до 1997 година ще си извадите УП3,другите год ги има в НОИ
 
УП - та трябва да си извадите от дружествата, в които сте работили, особено преди 2000 година.
 

Ако трудовата книжка е изгубена, унищожена или повредена, има установен ред за издаване на дубликат:

Какво се прави:

Подаване на заявление

Работникът/служителят подава писмено заявление до последния си работодател, в което уведомява, че трудовата книжка е изгубена или унищожена.

Издаване на дубликат

Последният работодател е длъжен да издаде дубликат на трудовата книжка.

В него се вписват всички данни за трудовия стаж и осигурителния доход, които работодателят има в своята документация.

Събиране на информация за предишен трудов стаж

Ако предишният трудов стаж не е напълно отразен при последния работодател, служителят трябва да представи документи (например: копия от заповеди за назначение/освобождаване, удостоверения за трудов стаж, данни от НОИ и др.).

Тези документи служат като доказателство, за да бъдат вписани правилно всички периоди на работа в дубликата.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама