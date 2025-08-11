Касае всички с Андроид и Уейз: Влиза в сила промяна

Пиксабей

Waze се наложи като предпочитан избор за навигация, давайки полезни данни по време на път. Решението дори се радва на активна поддръжка от страна на Google, предаде Android Authority, цитира Мобил България.

С добавянето на нови функционалности обаче очаквано идва и време за ограничения за някои по-стари версии на Android. Най-новата бета версия изисква минимум Android 10, в сравнение с предишната, която поддържаше Android 8 Oreo и Android 9 Pie. Същото изискване скоро ще важи и за стабилните канали.

Така ако все още използвате стар телефон, който е под Android 10, това може да е знак, че трябва да преминете към нов. Важно е да се отбележи, че макар Google да няма да актуализира повече приложението, то ще продължи да работи както обикновено.

Вероятно няма да получавате нови функции, но съществуващите трябва да работят нормално. За сравнение Google Maps в момента работи на всички системи след Android 8 Oreo.

