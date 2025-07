Касае всички с онлайн банкиране в ПИБ

Пиксабей

Читатели на "Фокус" информираха, че услуга на "Първа инвестиционна банка" не работи.



При опитите на ползвателите да влязат в профила си, четат следния текст:



Уважаеми клиенти,



Бихме желали да Ви уведомим, че поради техническа профилактика, достъпът до Моята Fibank e временно ограничен. Молим да ни извините за причиненото неудобство и да опитате да достъпите услугата по-късно!



Dear customers,



Please be informed, that due to schedule maintenance temporary you will not be able to access My Fibank. We're sorry for the inconvenience and please try again later!

