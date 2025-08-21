Касае всички шофьори: От 5 септември нови правила и глоби

Булфото

Край на компромисите: Драстични глоби и тотален контрол за шофьорите от септември

От 5 септември българските шофьори ще се сблъскат с изцяло нов режим на контрол по пътищата и значително по-високи санкции за нарушения, пише БТВ и Нова Варна. Промените в Закона за движение по пътищата, които вече са обнародвани в Държавен вестник, въвеждат редица мерки, целящи да повишат безопасността и да сложат край на безнаказаността. Сред ключовите нововъведения са използването на тол камерите за измерване на средна скорост, по-високи глоби за редица нарушения и невъзможност за преминаване на технически преглед при наличие на неплатени задължения.

Тол камерите започват да следят за средна скорост

Една от най-съществените промени е свързана със системата за тол такси. От началото на септември камерите от тол системата ще започнат да подават данни към МВР за средната скорост на автомобилите. Нарушителите ще получават електронен фиш директно, без да бъдат спирани на пътя. По информация на БНР, предстои да бъдат определени 50 конкретни участъка по магистралите и скоростните пътища в страната, където ще се осъществява този нов тип контрол. Освен националната система, камерите на общините също ще бъдат интегрирани в системата на МВР, което ще разшири обхвата на наблюдение.

По-строги санкции и драстично по-високи глоби

Законодателните промени предвиждат сериозно завишаване на глобите за най-честите и опасни нарушения на пътя. Акцентът пада върху превишената скорост, но и други провинения ще струват значително по-скъпо на нарушителите.

Глоби за превишена скорост и други нарушения

Превишаване на скоростта с над 40 км/ч извън населено място: Глобата става 600 лв., като се предвижда и отнемане на шофьорската книжка за срок от два месеца.

Преминаване на червен светофар или неспиране на пешеходна пътека: Санкцията се увеличава на 150 лв.

Шофиране с над 1,2 промила алкохол: Наказанията скачат драстично и ще бъдат в диапазона от 1000 до 5000 лв.

Шофиране без документи: Глобата се увеличава тройно – от 10 лв. на 30 лв.

Нови правила за техническия преглед и контрола на пътя

С промените се въвежда и ключова мярка за повишаване на събираемостта на глобите. Вече няма да бъде възможно преминаването на годишен технически преглед, ако водачът има неплатени задължения по влезли в сила електронни фишове. Това на практика означава, че автомобилът ще бъде спрян от движение, докато всички натрупани глоби не бъдат изчистени.

Контролът по пътищата ще се засили и чрез използването на небрандирани (цивилни) патрулни автомобили. В тях ще има униформени служители, които ще имат правомощията да следят за превишена скорост и други нарушения, както и да налагат глоби на място.

Нови зони за скорост и правила за тротинетките

Максимално допустимите скорости в страната остават непроменени: 140 км/ч на магистрала, 120 км/ч на скоростен път, 90 км/ч на междуградски пътища и до 50 км/ч в населени места. Новост обаче е въвеждането на специални „Зони 20“ и „Зони 30“ в градовете. Тези зони с ниска скорост ще бъдат обособявани предимно в жилищни квартали, в районите около училища, детски градини и площадки за игра с цел защита на пешеходците и най-вече на децата.

Промените засягат и водачите на електрически тротинетки. Те ще могат да се движат с максимална скорост до 25 км/ч, като придвижването им ще е разрешено само в светлата част на денонощието. Мястото им е по велоалеите или, при липса на такива, в най-дясната част на пътното платно.

