Касае всички в банка ОББ: Незабавни преводи

Кадър ОББ

ОББ въведе нова услуга – SEPA Незабавни преводи, която позволява извършване на мигновени парични трансфери в евро в рамките на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство. С тази стъпка ОББ осигурява още по-бързо и облекчено банкиране както за индивидуалните, така и за бизнес клиентите, като така те могат да осъществяват мигновени преводи с над 2700 банки в 23 страни, предаде Банкер.бг.

„С новата услуга за незабавни преводи допълваме и разширяваме възможностите, които нашите клиенти имат за ползване на мигновени преводи. Те вече могат да извършват парични трансфери и в евро незабавно, в рамките на 10 секунди, без значение кога е нареден преводът, в 23 държави от ЕС и Европейското икономическо пространство. Това ще им позволи да работят в реално време и да се възползват много по-ефективно от възможностите, които предоставя постоянно растящата европейска цифрова икономика“, споделя Татяна Иванова, изпълнителен директор „Дигитализация, данни и операции“ на ОББ и иновационен лидер на KBC Group в България.

Услугата SEPA Незабавни преводи е достъпна през мобилното приложение ОББ Мобайл, онлайн банкирането ОББ Онлайн и Open Banking. Тя позволява извършване на преводи в евро само за няколко секунди, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително през уикенди и официални празници.

Максималната стойност на превода е 15 000 евро.

Клиентите ще виждат дали могат да изпратят SEPA Незабавен превод, когато въведат данните за трансфера в съответната платформа на ОББ. В случай че банката, обслужваща физическото или юридическо лице получател, не поддържа незабавни преводи, клиентите ще могат да изпратят стандартен SEPA превод в евро. SEPA Незабавни преводи се предлага съгласно схемата на Европейския платежен съвет SEPA Instant Credit Transfer в страните от ЕС и Европейското икономическо пространство, което означава, че банката на получателя трябва също да предлага услугата.

SEPA Незабавните преводи допълват съществуващата услуга за мигновени преводи в лева по мобилен номер blink P2P и дават възможност на клиентите да управляват своите преводи в евро още по-гъвкаво. Новата услуга е с фиксирана такса, която е същата както за стандартен SEPA превод. Незабавните преводи в евро са налични и за бизнес клиентите на банката, ако не изискват допълнителни документи, съгласно Валутния закон.

