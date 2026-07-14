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Късат уши на жени, за да им вземат обеците във Варна

14.07.2026 / 12:49 1

Кадър ИИ, Джемини

Във Варна се завърна порочната практика грабители да късат ушите на жени, за да откраднат обеците им. Сигнал за подобно нападение е подаден вчера в полицията в морската столица. При деянието е използвана физическа сила, като накитът е издърпан от потърпевшата, предаде Черно море

Незабавно предприетите от служители на Второ РУ оперативно-издирвателни действия са довели до бързото разкриване на извършителя, който се оказал 27-годишна жена, известна на МВР. Тя е задържана за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
3
0
уйчо (преди 42 минути)
Рейтинг: 135093 | Одобрение: 9483
Чакаме да чуем каква е присъдата. Аз, лично, бих  ѝ натрошил пръстчетата с един тежък чук.

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