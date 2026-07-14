Късат уши на жени, за да им вземат обеците във Варна
Кадър ИИ, Джемини
Във Варна се завърна порочната практика грабители да късат ушите на жени, за да откраднат обеците им. Сигнал за подобно нападение е подаден вчера в полицията в морската столица. При деянието е използвана физическа сила, като накитът е издърпан от потърпевшата, предаде Черно море
Незабавно предприетите от служители на Второ РУ оперативно-издирвателни действия са довели до бързото разкриване на извършителя, който се оказал 27-годишна жена, известна на МВР. Тя е задържана за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.
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