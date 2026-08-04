Късен гол на Сержиньо даде преднина за Левски срещу Кайрат в квалификациите за Шампионската лига

Снимки: Булфото

Левски победи с 1:0 у дома Кайрат в първи мач от третия квалификационен кръг в Шампионската лига. Късен гол след рикошет при далечен удар на Сержиньо осигури минималния аванс в полза на "сините" срещу казахстанците.

Във втората минута Армстронг Око-Флекс подаде за Евертон Бала, но бразилецът не успя затрудни сериозно вратаря Темирлан Анарбеков.

Седем минути след това Сержиньо центрира от ъглов удар към далечната греда, където стражът на Кайрат изби топката точно пред Кристиян Димитров, а претенциите за дузпа в полза на "сините" не бяха уважени.

Мехди Мубарик получи от Евертон Бала на границата на наказателното поле, но шутира в обсега на Анарбеков след изтичане на 20 минути игра.

В 25-ата минута вратарят на Кайрат изби с върха на ръкавиците удар на Сержиньо, а след това Алдаир стреля от дистанция, но кълбото премина покрай вратата.

След началото на втората част треньорът на българския шампион Хулио Веласкес пусна в игра последователно Мазир Сола, Асен Митков и Хуан Переа. Левски имаше превъзходство срещу своя противник и показа търпение при разиграването на топката.

В 62-ата минута Сержиньо беше спрян от Анарбеков, а три минути по-късно португалецът подаде към Евертон Бала, но той не успя да се възползва от ситуацията.

Мазир Сула в 70-ата минута пропусна чисто положение и не успя да даде аванс в полза на Левски. Топката рикошира в Александър Мринский и попадна на пътя на Сула, който от голова позиция шутира високо над вратата.

В 77-ата минута Сула и Бала направиха двойно подаване, при което Бала беше изведен на изгодна позиция, но не успя да отправи опасен удар.

Натискът на Левски продължи и във втората минута на допълнителното време Сержиньо шутира от далечна дистанция, топката се отби в крака на Александър Мартинович, излъга вратаря и влезе във вратата на гостите за крайното 1:0.

Срещата-реванш между двата отбора е през следващата седмица.

Съставите:

Левски: Светослав Вуцов, Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов (46-Мазир Сола), Алекс Сентейес, Мехди Мубарик, Гашпер Търдин, Сержиньо, Армстронг Око-Флекс (63-Асен Митков), Евертон Бала (90-Стивън Стоянчов), Рейналдо (79-Хуан Переа)

Кайрат: Темирлан Анарбеков, Александър Мринский, Александър Мартинович (61-Дамир Касаболат), Лукас Африко, Луис Мата, Яко Оксанен, Густаво Мендоса (88-Александър Широбоков), Олжас Байбек, Марк Гуал (78-Еркин Тапалов), Едмилсон (60-Исмаил Бекболат), Ойва Юкола (78-Мансур Биркурманов)

Редактор "Екип на Петел",

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