Къща е горяла в трънското село Главановци

Снимка: Булфото

Къща е горяла този следобед в трънското село Главановци, съобщи за БТА кметът на общината Цветислава Цветкова.

По думите ѝ причината за възникването на пожара все още не е установена. Пламъците са обхванали къщата, разположена в края на селото, в близост до горист терен. По време на пожара е избухнала газова бутилка, намираща се в имота.

Цветкова, която се намира на мястото на инцидента, уточни, че екипи на пожарната са локализирали огнището.

„В момента ситуацията е овладяна. На място има пожарни автомобили. Вътре в къщата все още има тлеещи огнища, но това може да продължи известно време“, каза кметът.

По информация на Цветкова няма опасност пожарът да се разпространи към близките горски масиви.

Редактор "Екип на Петел",

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