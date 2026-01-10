Къща се срути в София до строеж

Кадър БТВ

Инвеститорът обвини възрастта на сградата

100-годишна къща се срути тази сутрин в непосредствена близост до масивен строителен изкоп в софийския квартал "Надежда". Инцидентът, станал минути след 09:00 часа на 10 януари, се размина без жертви, но остави наследниците на имота без основната им постройка.

"Къщата започна да издава притеснителен звук, мазилката се напука и малко по-късно западната стена просто се свлече", разказа Олга, чиято майка е собственик на имота. Сградата е изцяло съборена след инцидента.

В съседство на имота се подготвя терен за нов жилищен блок. Само преди дни са били поставени пилоти, които е трябвало да укрепят старата постройка преди старта на същинските изкопни дейности. Вместо да осигурят стабилност, дейностите изглежда са ускорили разрушителните процеси.

Инвеститорът на строежа побърза да прехвърли вината върху състоянието на сградата. "Сградата е строена преди повече от 100 години и се държеше на едни греди. Сложихме пилоти, но явно това не е било достатъчно", заяви представител на фирмата, цитиран от bTV, цитира Дунав мост.

От район "Надежда" съобщиха, че са възложили административна проверка на всички строителни документи. Към момента не са констатирани формални нередности, но Аварийното звено на Столична община е обезопасило периметъра. Тепърва ще се изяснява дали вибрациите от укрепването са пряката причина за поддаването на стената.

Собствениците разполагат с втора, по-малка постройка в същия имот и твърдят, че няма да останат на улицата, но въпросът за отговорността на строителя остава отворен. Инвеститорът е предложил на семейството преговори за евентуално ново изграждане или пълно разчистване на терена.

