Къща в Котелско пламна

Вчера в 13:29 часа, в РСПБЗН – Котел е получен сигнал за пожар в къща, намираща се на ул. "Димитър Ганев“ в село Градец. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Произшествието е ликвидирано от един екип на пожарната в Котел. Пострадали няма. Причината за пожара е късо съединение в ел. инсталацията. Нанесени са щети- 12 кв. м. опушени стени. Сградата е спасена, пише "Фокус".

