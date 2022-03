Къщата на дъщеря на Путин е превзета от активист с украинското знаме в ръцете

Кадър Туитър, Amichai Stein, You tube, CNL tv

Съобщиха какво се случва в имота на наследник на руския президент.

Къщата на дъщеря на Путин е нападната от активист, държащ украинското знаме, пише Newsweek.

Украинската информационна агенция УНИАН съобщава, че френският активист Пиер Афнер е проникнал в резиденцията, сменил е ключалките и я е предложил като убежище на украинските бежанци.

Вилата на Атлантическия бряг на Франция разполага с осем спални и три бани.

35-годишната Катерина Тихонова е дъщеря на руския президент. Твърди се, че е директор на Руската национална фондация за интелектуално развитие, според Global Happenings.

Журналистът Амихай Щайн от израелската информационна агенция Kan News сподели в „Туитър“ снимки на Афнер, на които той развява украинското знаме, пише Novini.bg.

French activist Pierre Afner entered the villa of Putin's daughter Alta Mira in Biarritz changed the locks, and declared the villa was ready to accept Ukrainian refugees.



The villa has eight bedrooms and three bathrooms pic.twitter.com/OWCqghHtdx