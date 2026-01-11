Касиер: Клиенти купуват дъвка, дават 50 лева и искат ресто в евро

Снимка Пиксабей

"Петел" след какво се случва с еврото на родния пазар.

Въвеждането на еврото в България превърна търговските обекти в Русе и страната в импровизирани обмени бюра, което доведе до напрежение между персонал и клиенти. Проверка на изданието "Телеграф" показва, че масово се нарушават правилата за разплащане.

В Русе младите служители Цветемира Ницолова и Емре Зюлкяр Касим споделят, че първите дни от годината са били изпълнени с известен стрес.

Стресът отмина. В началото много се притеснявахме дали ще имаме достатъчно евро, за да можем да връщаме на клиентите. Бяхме заредили, но все пак... Страхувахме се, ако нямахме в наличност евро, да даваме ресто в лева и да не разгневим някого," разказва Цветемира Ницолова. Тя допълва, че много клиенти са влизали чисто от любопитство – купували са дребни неща само за да се сдобият с новите пари.

Емре Зюлкяр Касим описва още по-напрегнати ситуации от първия работен ден. Според него потребителите са използвали търговския обект, за да обменя едри левови банкноти.

"Имаше клиенти, които си купуваха дъвка и даваха банкнота от 50 лева. Казваха, че съм длъжен да им върна рестото в евро. Връщах им, разбира се, но се безпокоях дали ще имам за другите клиенти," обяснява Емре Зюлкяр Касим. Въпреки трудностите, той смята, че еврото е удобство за пътуващите хора, тъй като премахва нуждата от постоянно посещение на обмени бюра.

В други части на страната пък са установени откровени закононарушения. Търговци масово отказват да приемат плащания с монети, дори когато техният брой е под законовия лимит от 50 броя. В София на жена е отказана продажба на цигари при предложени 48 монети, като продавачката излъгала, че марката е "изчерпана" след спор за стотинките.

В аптечната мрежа ситуацията е подобна. Фармацевти отказват "смесени плащания" (комбинация от евро и лева за една сметка), което принуждава клиентите да се откажат от необходими лекарства.

Венцислав Трифонов, управител на хипермаркет във Варна, признава, че бизнесът изпитва остър недостиг на евро банкноти. "Успяхме да се заредим с известни количества евро монети, но не и банкноти," обяснява той. Това налага връщане на ресто в левове, което често предизвиква недоволството на потребителите, които виждат цените в евро и очакват да получат същата валута обратно.През целия месец януари левът и еврото остават законно платежно средство, като търговците са длъжни да приемат и двете валути, освен ако не се надвишава лимитът от 50 броя монети, пише dunavmost.com.

