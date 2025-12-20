Касите на БНБ работят извънредно заради стартовите пакети с евромонети
Снимка Пиксабей
Касите на Българската народна банка работят извънредно с клиенти днес, съобщиха от централната банка.
Решението е заради засиления интерес към стартовите пакети с евромонети с българска национална страна.
На касите в централата на банката може да се закупят стартови пакети с евромонети за физически лица, а в Касовия център на БНБ в столичния кв. "Полигона" ще се осъществява размяна на монети и банкноти в левове.
Работното време на касите с клиенти е от 8:30 ч. до 15:45 ч. без прекъсване, предаде БНТ.
Редактор "Екип на Петел"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!