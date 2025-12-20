Касите на БНБ работят извънредно заради стартовите пакети с евромонети

Снимка Пиксабей

Касите на Българската народна банка работят извънредно с клиенти днес, съобщиха от централната банка.

Решението е заради засиления интерес към стартовите пакети с евромонети с българска национална страна.

На касите в централата на банката може да се закупят стартови пакети с евромонети за физически лица, а в Касовия център на БНБ в столичния кв. "Полигона" ще се осъществява размяна на монети и банкноти в левове.

Работното време на касите с клиенти е от 8:30 ч. до 15:45 ч. без прекъсване, предаде БНТ.

