кадър: БНТ

Касите на Българската народна банка ще работят извънредно и днес, както всяка събота до края на януари.



В централната сграда на БНБ се обменят банкноти и монети само за физически лица, а в Касовия център в квартал "Полигона" - и за юридически, допълва БНТ.

В съботните дни до края на месеца ще работят извънредно и клонове на някои търговски банки в страната. Списък е публикуван на сайта на Асоциацията на банките.

