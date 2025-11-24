Каскадьор с три брака и три щастливи развода си осигури солидна печалба в „Стани богат“

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Страхотен играч седна в стола на богатството тази вечер. За доц. д-р инж. Стефан Читаков се разбра, че е бивш преподавател по механика в Техническия университет, а днес е пенсионер със страст към поезията, китарата, пианото и латино танците.

В личен план той разкри и тайната на добрия му живот. Стефан каза, че има три брака и три щастливи развода, както и четири деца. Борислав е компютърен специалист, дъщерята Марина е Германия, Аия е на 17 години, а Кайя – на 13.

Играчът отговаряше бързо и уверено на въпросите, а сполучи и с трите жокера в лицето на „Обади се на приятел“, „50:50“ и Ники Кънчев, който му осигури 5000 лева.

Въпросът за 10 000 лева бе: Как съюзниците подвели германците преди десанта в Нормандия, като ги накарали да вярват, че атаката ще е на друго място? - С фалшиви карти, С дим и огледала, С надуваеми танкове, С двойници на генералите.

Тук Стефан отбеляза, че може и да е каскадьор, но при него рискът е премерен, и затова никога не е имал травми. Той маркира танковете и позна отговора, въпреки че приятелката му в публиката Кристина Стоева заложи на картите.

Така утре Стефан ще може да увеличи солидната си печалба в телевизионната игра по бТВ, макар че вече остана без жокери.

