Късметлията на годината! Ветеран се отърва след зловещо падане (видео)

Опитният гард на Сакраменто Кингс Кори Брюър се размина с тежка контузия при опит за забивка при победата на тима си със 117:104 над Кливланд Кавалиърс, пише Блиц.

33-годишният Брюър не успя да се хване за ринга на коша и падна тежко по гръб. За щастие шампионът на НБА за 2011 г. с Лос Анджелис Лейкърс се изправи и продължи участието си в мача.

