Късна драма отне радостта на Иран, но надеждата остава

Египет и Иран направиха един от най-драматичните мачове от началото на Мондиал 2026. Двата тима завършиха 1:1 в Сиатъл, като по този начин "фараоните" завършиха на второ място в група "G", изоставайки от лидера Белгия по голова разлика. Иран пък ще се надява да е един от 8-те най-добри трети отбори, за да се класира за 1/16-финалите.

Селекционерът на Египет Хосам Хасан остави на пейката Омар Мармуш, а Мохамед Салах действаше сам в предни позиции. Зад звездата на "фараоните" бяха разположени Мостафа Зико, Махмуд Сабер и Трезеге, а като двойка вътрешни халфове стартираха Мохамед Лашеен и Емам Ашур.

На вратата застана Мостафа Ахмед Шобеир, а четиримата в защита бяха Мохамед Хани, Мохамед Абдел Монем, Рами Рабия и Ахмед Абу Ел Фоту.

Нападението на Иран водеше Мехди Тареми, който имаше подкрепа по фланговете от Саман Годос и Мохамед Мохеби. В средата на терена за персите си партнираха Саид Езатолахи и Мохамад Горбани, а с по-дефанзивни функции бяха натоварени ветеранът Рамин Резаеян и Милад Мохамади.

Под рамката започна Алиреза Бейранвад, а тримата бранители пред него бяха Хосеин Канаани, Шоджа Хализадех и Али Немати. Алиреза Джаханбахш отново беше на пейката.

Иранците опитаха да са по-активни в началото, но Египет не се прибра в половината си, независимо от факта, че малко преди началото на двубоя стана ясно, че "фараоните" със сигурност ще продължат на 1/16-финалите.

В 5-ата минута включване на Салах в наказателното поле предизвика смут в защитата на Иран. Бейранвад не се намеси никак убедително, а избитата топка попадна на крака на Махмуд Сабер и той я прати във вратата за 1:0.

Иран нямаше какво да губи и веднага тръгна в атака. Персите бяха много агресивни в средата на терена и започнаха да създават проблеми на египтяните, които сякаш се успокоиха след гола и в няколко ситуации не действаха концентрирано, пише Sportal.bg.

В 10-ата минута Мохамед Абдел Монем не видя, че футболист на Иран го пресира в наказателното поле и го изрита в опита си да изчисти топката. Шимон Марчиняк посочи бялата точка, а Мехди Тареми получи шанс да изравни резултата. Нападателят на Олимпиакос обаче стреля слабо и Шобеир парира удара му.

Двубоят продължи да е много открит, противно на очакванията, че ще станем свидетели на тактическо надлъгване. Виновникът за дузпата Абдел Монем се контузи и вместо него в игра влезе Ясер Ибрахим.

В 14-тата минута иранците възстановиха равенството. Далечен удар на Милад Мохамади затрудни Шобеир, който успя да реагира, но притичалият Резаеян опъна мрежата от малък ъгъл. Това беше втори гол на първенството за 36-годишния защитник, който се разписа и срещу Нова Зеландия.

Египет можеше много бързо да си върне аванса, но Мостафа Зико шутира неточно след центриране от фланга. Паузата за хидратация не спря устрема на двата отбора, които постоянно атакуваха. Марчиняк пък вдигна жълти картони на Сабер и Канаани за остри влизания в краката на противникови футболисти.

В 21-вата минута ирански защитник блокира мощен удар на Мохамед Хани, а не след дълго Бейранвад попречи на Трезеге да вкара втори гол за "фароаните".

В 33-тата минута Резаяен за пореден път се включи в атака на Иран и опита да изненада Шобеир с изстрел от границата на наказателното поле, но вложи твърде много сила и топката прелетя над напречната греда.

В края на полувремето не се случи нищо интересно с изключение на още два жълти картона - за Ясер Ибрахим от Египет и Али Немати от Иран.

На почивката наставникът на Египет Хосам Хасан предприе двойна смяна, като пусна в игра Омар Мармуш и Марван Атия вместо Емам Ашур и Махмуд Сабер. За Иран на терена се появи салех Хардани, който зае мястото на Хосеин Канаани.

В 47-ата минута Езатолахи стреля неточно, а в 50-ата Трезеге не можа да преодолее отлично пласирания Бейранвад. Малко по-късно Мохамед Салах напусна, за да бъде съхранен на 1/16-финалите, а шанс за изява получи Зизо.

В 62-рата минута именно Зизо се оказа на добра позиция в наказателното поле, но бранител в бяло отклони топката и тя излезе в корнер. В средата на полувремето египтяните научиха, че Белгия вече води с 3:0 на Нова Зеландия и ги измества отпървото място. Това накара "фараоните" да заиграят още по-офанзивно.

Иран се бранеше и опитваше епизодични контраатаки, но те не носеха заплаха за вратата на Египет. В 79-ата минута Мармуш тръгна мощно през центъра, но беше задържан от Езатолахи, който също видя жълтия цвят.

В края и двата тима станаха по-предпазливи. Шут на Трезеге мина встрани от целта, но това беше една от малкото интересни атаки към някоя от вратите. Точно преди изтичането на редовното време Мехди Тареми нацели гредата с глава, но реферът маркира нарушение в атака.

По всичко личеше, че срещата ще завърши без победител, но не така мислеха иранците. В третата от добавените шест минути се стигна до голямо разбъркване пред вратата на Египет и Шоджа Хализадех прати топката зад голлинията. След намесата на ВАР обаче попадението беше отменено заради засада. Последва още една стопроцентова възможност за Иран, но ударс глава на Саид Езатолахи срещна напречната греда.

Редактор "Екип на Петел",

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