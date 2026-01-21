Късо съединение в кабел за осветление е причината за пожара, изпепелил "Фанагория"

Булфото

Късо съединение в кабел за осветление е причината за пожара, изпепелил историко-етнографския комплекс "Фанагория" във Варна.

Припомняме, че вчера в 2:54 ч. в ОЦ при РДПБЗН – Варна е получено съобщение за пожар в конната база "Хан Аспарух" в кв. "Аспарухово". На мястото на произшествието са изпратени четири противопожарни автомобила с 14 служители. При пожара е пострадал мъж на 52 години, който има с изгаряния от втора степен по пръстите на ръцете и рана на челото, Той е вдишал дим и токсични пари. Мъжът е за преглед и лечение в центъра по токсикология на МБАЛ „Св. Марина“.

Общо 83 пожара пожара са ликвидирани в страната през изминалото денонощие, един човек е пострадал, съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин, предаде БТА.

За последното денонощие противопожарните звена са реагирали на 120 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 32 пожара, от които 19 – в жилищни сгради; един – в промишлена; пет – в транспортни средства, и др.

Без нанесени материални щети са възникнали 51 пожара, от които два – в сухи треви, горска постеля и храсти; 25 – в отпадъци; 18 – в готварски уреди и комини.

Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции, от които четири – при катастрофи в транспортни средства; 20 – като техническа помощ с оказване на съдействие в различни ситуации.

През изминалото денонощие са регистрирани и 13 лъжливи повиквания.

