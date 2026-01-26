Касова бележка от Пампорово: 4,50 евро за кафе и 4,50 евро за чай

Кадър Фб

Касова бележка от заведение в Пампорово разбуни духовете във фейсбук.

Жена разкри, че нейни приятели са платили 13,50 евро (26,40 лв) само за два чая и едно кафе. Тя сравни цените с топ курорти от Европа, като се оказва, че тук определено е доста по-скъпо, предаде Пловдив 24

"4,50 евро за кафе и 4,50 евро за чай на Студенец в Пампорово! В лева 26,40 за два чая и кафе. Пратиха ми касова бележка мои приятели от Испания,които са там.

Аз се върнах вчера от една от най-популярните и красиви ски зони в света Червиня-Цермат с над 300 км писти,там цените са по-ниски.

В Швейцария ,в Zermatt кафе 3,50 швейцарски франка на пистата, в Червиня Италия 1,50 евро.

Какво им става на нашите хора тук!", пише жената.

Впоследствие тя показа и менюто за храна, където положението не е много по-различно - Супа за 8 евро,11 евро за зеле с моркови салата.

"Стана точно каквото се очакваше - от лв. същото но в евро ! Държавата да следи и глобява, нали по 50 пъти на ден вървеше рекламата за това";

"Винаги е било по-скъпо у нас! Не е виновно еврото"; "Алчността ще ни погуби и като народ", са само част от коментарите на хората.

